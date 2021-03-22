В Тюмени у 9-летнего мальчика случился приступ эпилепсии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в воскресенье, 21 марта, у девятилетнего мальчика случился приступ эпилепсии. Родители не на шутку перепугались, когда увидели собственного ребенка в судорожном припадке. Это был первый подобный случай, они не знали, что делать, и сразу же вызвали скорую.

– Сейчас он приходит в себя, выглядит слабым и вялым, – сообщил отец фельдшеру.

Бригада медиков прибыла по нужному адресу спустя 13 минут. Уровень глюкозы в крови оказался в норме, как и показатели кардиограммы, не выявлена и неврологическая симптоматика. Мальчика увезли в областную клиническую больницу № 1 на дообследование.

– При судорогах и эпилептическом припадке перенесите человека на ровную поверхность и отодвиньте рядом лежащие с человеком острые предметы. Подложите под голову пострадавшего мягкую вещь и ни в коем случае не удерживайте его с силой, не давайте ему никаких лекарственных препаратов. В период между судорогами или до их возникновения можно извлечь съемные зубы, установить воздуховод, – рассказывают специалисты скорой помощи.

Они напоминают, что страдающим эпилепсией следует регулярно проходить осмотр у лечащего врача, принимать назначенные препараты и соблюдать рекомендации, это позволит снизить риски эпилептических припадков.