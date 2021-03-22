В Тюмени нелегальный торговец заплатил 46 тысяч рублей штрафа. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени каждый день проводятся рейды по пресечению стихийной торговли. В последний раз полицейские составили более 20 административных протоколов, у трех «нелегалов» изъяли товар, а четвертому пришлось заплатить 46 тысяч рублей штрафа.

Отмечается, что рейды проходят по адресам, которые называли в жалобах сами горожане. Местные жители недовольны мусором и грязью, которые остаются в местах незаконной торговли.

– Зачастую в погоне за дешевизной покупатели не задумываются о том, что условия хранения товаров по бросовым ценам в большинстве случаев не соответствуют никаким санитарным нормам. На прилавках, сооруженных из подручных материалов, лежат вещи и продукты, покрытые слоем придорожной пыли. Кроме того, продовольственные товары хранятся в коробках и ящиках, стоящих на земле, – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

В ведомстве отмечают, что уличные продавцы прекрасно понимают, что нарушают законы, их неоднократно вызывали на административные комиссии и выписывали штрафы. Кстати, информация об итогах рейдов выставляется на официальной странице департамента потребительского рынка в «Инстаграме».