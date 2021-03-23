Тоболячка, напоив приятеля, списала с его карты 170 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о списании с кредитной карты 170 тысяч рублей обратился 41-летний мужчина. Сотрудникам уголовного розыска не составило труда установить личность владелицы банковского счёта, на который были переведены деньги. Они задержали безработную 42-летнюю гражданку.

В день хищения денег к подозреваемой и её сожителю пришли гости, в числе которых был и потерпевший. В ходе распития алкогольных напитков заявитель уснул, хозяйка квартиры, зная, что у товарища на кредитной карте есть средства, решила воспользоваться моментом.

– Вставив сим-карту, принадлежащую приятелю, в свой телефон, женщина набрала определенную комбинацию и перевела все имеющиеся на счету потерпевшего деньги на свой счёт. После этого она удалила все СМС-оповещения и вернула сим-карту обратно, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Пропажу мужчина обнаружил только через неделю, за это время тоболячка успела всё потратить. В настоящее время задержанная свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.