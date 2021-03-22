Жительница Ялуторовска побила своего друга молотком по лицу. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение из городской больницы. К ним поступил мужчина с телесными повреждениями. Стражи порядка задержали подозреваемую.

Как выяснилось, инцидент произошел в частном доме, где проживает ранее неоднократно судимая безработная местная жительница 1984 года рождения. Вечером к ней пришел в гости приятель, встреча происходила за распитием алкогольных напитков.

– На фоне выпитого спиртного между мужчиной и женщиной произошла ссора. Для разрешения спора хозяйка дома отправилась на кухню за молотком. Им она несколько раз ударила своего оппонента по лицу, а затем позвонила в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ялуторовчанки отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. До суда женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.