В Тюмени потеплеет до плюс четырех градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на этой неделе потеплеет до плюс четырех градусов. Однако погода без сюрпризов не обойдется: в один из дней горожане попадут под дождь.

Так, по прогнозам местных синоптиков, завтра, 23 марта, в областной столице будет ясно, минус 2, ветер юго-западный, около пяти метров в секунду, с порывами до десяти метров в секунду. Уже в среду станет теплее, термометры покажут плюс один градус. В этот день ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой дождь.

В четверг температура наружного воздуха не изменится, однако дождь сменит небольшой снег. В пятницу ожидается переменная облачность, станет еще теплее, но ненамного – до плюс четырех градусов (ночью два градуса ниже нуля).

В выходные градусник остановится на отметке плюс два. Кстати, на следующей неделе температура воздуха вновь опустится до минусовых значений, но ненадолго – по прогнозу, всего лишь на один день – вторник.