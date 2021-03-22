В ишимской больнице возобновилась выездная работа врачебных бригад. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной больнице № 4 Ишима после долгого перерыва, связанного с ограничением плановых приемов, возобновилась выездная работа врачебных бригад. Офтальмолог, ревматолог, невролог, уролог, оториноларинголог, кардиолог и эндокринолог выезжают в районные больницы к нуждающимся в помощи.

В марте медицинскую помощь получили жители сёл Викулово, Абатское и Бердюжье. Консультацию получили 236 человек.

– Не у каждого сельского жителя есть возможность приехать в город, чтобы прийти на приём к врачам узких специальностей, поэтому и была сформирована бригада из тех специалистов, консультация которых востребована на периферии. Мы учитываем потребности каждой территории и по возможности комплектуем врачебную бригаду по заранее утвержденному на год графику, – рассказал главный врач больницы Вячеслав Афанасьев.

Отметим, что в апреле запланированы выезды узких специалистов в викуловскую, бердюжскую и сорокинскую больницы. Прийти к ним на приём жители этих территорий могут по направлению от врача-терапевта или педиатра. В составе бригад есть и детские врачи: врач функциональной диагностики, уролог, невролог, кардиолог. Даты визитов и состав бригады врачей можно узнать в регистратуре поликлиники по месту жительства.