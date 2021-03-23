Погода на 23 марта в Тюмени: без изменений

В Тюмени переменная облачность. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 марта, небо в Тюмени будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 8 – 9 градусов, днем -1. Вечером столбики термометров покажут 3 – 4 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.