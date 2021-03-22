Тюменцы узнали, в какие дни 2021 года им не продадут алкоголь. Фото - pixabay.com.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление, ограничивающее продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий 2021 года. Именно в эти дни жителям города не продадут спиртное в магазинах.

Так, безалкогольными будут: день «Последнего звонка» – 20 мая, День молодежи – 26 июня, День города – 31 июля, Праздник Весны и Труда – 1 мая, День Победы – 9 мая, Международный день защиты детей – 1 июня, День России – 12 июня, День знаний – 1 сентября, а также День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Ограничения предусмотрены региональным Постановлением N 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», передает «МегаТюмень».