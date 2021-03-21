Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из Тюменской области получат единовременную выплату

Фото: ИА «Тюменская линия»

К 26 апреля участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также семьи жертв этих ЧП получат единовременную выплату. Соответствующее распоряжение на этой неделе подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. По данным департамента социального развития, на эти цели из областного бюджета выделено 1,4 млн рублей, выплату получат 680 человек.

В соответствии с документом граждане получат:

- 2,5 тысячи рублей – люди, получившие лучевую или другие болезни, связанные с воздействием радиации, люди из подразделений особого риска, люди, получившие инвалидность из-за радиации;

- 2 тысячи рублей - участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

- 2 тысячи рублей – члены семьи погибших или умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, люди из подразделений особого риска и из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца или имеющих право на ее получение.

Чтобы получить выплаты, не нужно никуда не обращаться – их начислят автоматически.

Напомним, 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.