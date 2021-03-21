В Ярковском районе детям-инвалидам помогут легче интегрироваться в общество Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и пенсионеров Ярковского района стартовала работа над проектом «Быть здоровыми хотим!», который планируется завершить в сентябре 2021 года. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Разработкой проекта занимались Центр социального обслуживания «Доверие» и Комплексный центром социального обслуживания населения Ярковского района. Основная идея победителей грантового конкурса — создать единую коррекционно-развивающую среду для людей с инвалидностью, помочь им быстрее и легче интегрироваться в общество.

Инициаторы проекта уже обсудили вопросы проекта с сотрудниками КЦСОН и начали информационно-разъяснительную работу в сельских поселениях района. Следующим этапом станет мониторинг заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья. После того, как специалисты выяснят, какие болезни преобладают, они разработают комплекс упражнений для занятий. Также рабочая группа подбирает оборудование для спортивно-игровой площадки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что гранты до 500 тысяч рублей на начало и развитие своего дела могут получить социальные предприниматели Тюменской области. Такую инициативу реализуют в регионе в рамках обновленного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».