Тюменцы показали высокие результаты на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

В Тюменской области на этой неделе завершился VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2021», который проходил в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, школьники, студенты и опытные профессионалы несколько дней демонстрировали свое мастерство в 48 компетенциях.

- Я уверен, что они станут дополнительным стимулом к новым достижениям и вершинам. И пусть, сегодняшний день даст старт многократным восхождениям на пьедестал почета, - поздравил участников и экспертов с высокими результатами заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Серебряным призером в компетенции «Технологии моды – Навыки мудрых» стала учитель начальных классов Наталья Москвина. На чемпионат попала случайно, прошла курсы закройщика от центра занятости и получила приглашение на чемпионат. По её словам, второе место – это одновременно и награда, и проверка полученных знаний и умений.

- Своим результатом я довольна, - отметила Наталья Витальевна.