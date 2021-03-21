В Тюменской области лесники готовят сеянцы к весенней посадке леса Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

В Тюменской области в 2021 году планируется восстановить и посадить леса на площади 7,8 тысяч гектаров, в т.ч. создать искусственные насаждения на площади 3,9 тысяч гектаров. Для этого нужно 16 миллионов штук сеянцев хвойных пород, выращенных в лесных питомниках региона. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, лесники сейчас заняты подготовкой материала. Пока он хранится в снежных буртах или ледниках.

Сеянцы выращивают в течение 2–3 лет. Каждый год «Тюменская авиабаза» сеет около 1,5 тонн семян. Для того, чтобы семена всходили, они проходят так называемую стратификацию. В тканевых мешочках их закапывают в снег, а перед посевом их достанут, высушат и посеют уже в подготовленную почву. Это станет новым заделом для проведения лесовосстановительных работ в Тюменской области.

Отметим, что увеличение площади лесовосстановления является одной из целей реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Как отметил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов, в нашем регионе он реализуется с 2019 года.

- К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%. Восстановить лес планируется на площади 7,8 тысяч гектаров, - отметил он.

Для восстановления баланса необходимо увеличить площадь лесовосстановления – вырастить лес там, где он сгорел или был вырублен.