В Тюмени пройдет бизнес-форум по развитию сельского предпринимательства «НеГород» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Бизнес-форум по развитию сельского предпринимательства «НеГород» состоится в Тюмени 26 марта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, его главная цель – найти новые точки инвестиционного развития региона.

Подготовка к форуму по развитию сельского предпринимательства началась в феврале, когда по инициативе советника губернатора Ольги Езикеевой в муниципалитетах стартовала серия стратегических сессий «Капитаны бизнеса». На бизнес-форуме представят результаты этой работы.

Большое внимание уделят одному из главных российских трендов – сельскому туризму. На форуме презентуют самый яркие кейсы, рассказывающие о развитии отрасли в Тюменской области, в России и за рубежом. На отдельных площадках обсудят вопросы продвижения и продаж местных товаров «Продавай тюменское», в том числе выход сельских производителей на торговые электронные площадки. Другая тема – молодежное предпринимательство на селе, поиск возможностей для развития нового бизнеса и его особенности.

По словам организаторов, главная особенность бизнеса на селе в том, что он максимально обращен к людям. Малое и среднее предпринимательство формирует новые условия для жизни и развития современной сибирской деревни.

Поучаствовать в бесплатном бизнес-форуме «НеГород» могут все желающие. Узнать больше можно по телефону +7 (932) 482-75-67.