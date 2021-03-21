В двух построенных тюменских школах идут отделочные работу Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В двух тюменских школах – в районе ул. Тимофея Чаркова (ЖК «Звездный») и на пересечении ул. Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева – продолжаются отделочные работы в рамках национального проекта «Образование». Внутри зданий укладывают напольный керамогранит, обустраивают подвесные потолки, клеят обои.

Каждая школа состоит из трех блоков: два блока для старших и младших учебных классов, ещё один блок отдан под спортивный и актовый залы, столовую с обеденным залом. Как рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, проект тюменской школы на 1,2 тысячи учебных мест типовой и является своеобразным модулем, который позволяет сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала.

– Таких школ уже в Тюмени построено три, еще одна школа в Тобольске. Еще одна такая школа строится в районе Комсомольского сквера, ее строительство началось летом 2020 года. На сегодняшний день возводится коробка здания, ведется остекление и устройство инженерных сетей, – отметил Павел Перевалов.

Школы примут учеников в сентябре 2021 года. Кроме активного строительства школ, также идет их проектирование. Сейчас в разной стадии готовности находятся 29 проектов школ, 8 из которых в Тюмени.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» построили 7 школ, а в 2019-м – 3 школы.