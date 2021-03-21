В Тюменской области стартует IX областной чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

В Тюменской области 22 марта стартует IX областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, участниками турнира может стать любой желающий человек пенсионного возраста.

Отборочный тур пройдет с 22 марта по 25 апреля по двум номинациям: «Начинающий пользователь», «Уверенный пользователь». В отборе по номинации «Начинающий пользователь» участвовать могут только выпускники курсов «Расширяя горизонты» 2020 – 2021 годов, достигшие пенсионного возраста. В категории «Уверенный пользователь» – все желающие пенсионеры.

Чтобы принять участие в отборочном туре, нужен только компьютер и интернет. Задания первого этапа – тест и творческое задание, которые можно выполнить здесь. Итоги подведут 30 апреля, после чего определятся 16 человек, набравших наибольшее количество баллов. В финальном туре, который состоится 21 мая, они в режиме онлайн выполнят разные задания. По его окончании комиссия подведет итоги и определит победителей и призеров по двум номинациям: «Уверенный пользователь», «Начинающий пользователь».

Второй тур проведут очно в учебном классе с компьютерной техникой (ул. Республики, 142). Если из-за пандемии будет невозможно его провести, тогда финальный тур пройдет дистанционно. Решение будет принято после подведения итогов отборочного тура.

Победители чемпионата представят регион на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Напомним, что программы по цифровой грамотности реализуются в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».