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Экономика21 марта 2021 17:43

Тюменская область получит 18 миллионов рублей на поддержку социально ориентированных НКО

Грантовым оператором назначен региональный департамент социального развития
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область получит 18 миллионов рублей на поддержку социально ориентированных НКО

Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Тюменская область вошла в число победителей конкурса на гранты президента РФ на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте социального развития (он же грантовый оператор), размер гранта – 17,9 млн рублей.

Единый конкурс для НКО Тюменской области объявят в марте – апреле 2021 года по следующим направлениям деятельности:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие институтов гражданского общества.

Информацию о конкурсе разместят на официальном сайте департамента социального развития Тюменской области, в официальном паблике.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», по данным Минэкономразвития России, наш регион вошел в топ-10 субъектов РФ по итогам рейтинга реализации механизмов поддержки СО НКО и обеспечения доступа организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе за счет активной работы в этом направлении муниципальных образований.

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