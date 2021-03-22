Ишимец вынес из дома сельчанки бытовую технику и продал за 900 рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступило сообщение от 42-летней местной жительницы о том, что из принадлежащего ей дома в деревне Локти неизвестный похитил стиральную машинку, пылесос, электрический чайник, микроволновую печь, радиоприемник. Общий ущерб гражданка оценила в семь тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 32-летний житель деревни. Злоумышленник проник в дом путем срыва запорного устройства входной двери.

– Похищенное имущество подозреваемый разобрал на запчасти, половину которых сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги в сумме 900 рублей мужчина потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.