В Тюменской области в 2021 году высадят сосны, ели, яблони и вишни Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Тюменская область в 2021 году снова присоединится к международной акции «Сад памяти», в соответствии с поручением президента РФ. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, основная цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, сохранение зеленого фонда России – одна из ключевых задач нацпроекта «Экология».

По словам директора департамента Леонида Остроумова, в 2020 году в регионе высадили 240 тысяч штук сеянцев и саженцев и в этом году патриотическая акция продолжится.

– На площади 0,8 га появился геоглиф в форме цифры 75 в честь 75-летия Великой Победы. Наша страна заплатила огромную цену за победу – более 27 миллионов жизней. И сегодня у каждого из нас есть возможность почтить память погибших героев, – отметил Леонид Остроумов.

В рамках акции на территории 22 муниципальных районов и четырех городских округов Тюменской области в мае 2021 году «Сад памяти» пройдет с участием общественников и волонтеров. Локациями станут городские парки, аллеи, места отдыха в черте населенных пунктов в доступности для населения.

Администрации муниципальных районов и городских округов посадят саженцы калины, рябины, акации, яблони, вишни на специально подготовленные места. Центральное мероприятие пройдет в лесничестве «Городские леса города Тюмени» и в лесном массиве «Верхний бор». Кроме того, в мае высадят сосны и ели в количестве почти 190 тысяч штук на землях лесного фонда 22 лесничеств (а это 43,4 гектара).