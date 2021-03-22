Погода на 22 марта в Тюмени: без осадков, минус 8

В Тюмени без осадков, минус 8. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 марта, к вечеру небо, остававшееся в Тюмени ясным почти весь день, могут закрыть облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 5 – 8 градусов, днем -1. Вечером столбики термометров покажут 4 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло, зяблик – стужу.