Тюменские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией получат социальную помощь ко Дню Победы. Она составит 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности из бюджета Тюменской области на эти цели дополнительно выделят более 170 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 4 марта 2021 года.

Кроме того, финансовую поддержку ко Дню Победы получат труженики тыла и тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что представители юнармейского движения Тюменского района поздравили с Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Зою Васильевну Чугунову. Активист, одетый в форму красноармейца времен войны, вручил женщине огромный букет из 101 тюльпана.

Как отметила директор дома детского творчества «Созвездие» Зита Шарафутдинова, сотня тюльпанов – в честь 100-летия со дня рождения Зои Васильевны, которое она отметила 7 февраля 2021 года. Правда, учитывая, что чётное число цветов не дарят, ей преподнесли букет со 101 тюльпаном.