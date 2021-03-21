Социальные предприниматели Тюменской области смогут получить гранты до 500 тысяч рублей Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Гранты до 500 тысяч рублей на начало и развитие своего дела могут получить социальные предприниматели Тюменской области. Такую инициативу реализуют в регионе в рамках обновленного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Грантовую поддержку планируют предоставить организациям, вошедшим в Перечень социальных предприятий.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, в числе обязательных условий получения гранта:

- включение в перечень социальных предприятий;

- прохождение обучения;

- софинансирование расходов в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.

Она подчеркнула, что социальный предприниматель может потратить средства гранта на аренду и ремонт нежилого помещения, покупку оргтехники, оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, на оплату работ по технологическому присоединению к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммуналки, уплату аванса при заключении договора лизинга и другие расходы.

Грантовую поддержку осуществляет Минэкономразвития РФ. Региональным оператором выступает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подача документов для предприятий, которые планируют получить статус социального, осуществляется по адресам:

- департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области: г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 515, тел. (3452) 42-66-52;

- центр инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»: г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2, тел. (3452) 49-99-44, доб. 242;

- центр «Мой бизнес»: г. Тюмень, ул. Республики, 142, тел. (3452) 53-40-00, доб. 1093.

Получить консультацию по включению предприятия в перечень социальных предприятий можно по телефону (3452) 49-99-44, доб. 242.