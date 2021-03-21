Система «Безопасный город»

В Тюменской области система «Безопасный город» помогла раскрыть 70 преступлений. Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями стабилизировалась. Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец на заседании облдумы сообщил, что по итогам 2020 года количество ДТП снизилось на 17%. Число пострадавших в авариях – на 13%, пострадавших несовершеннолетних – на 17%.

Для контроля скорости движения установлено 90 камер фото- и видеофиксации. За год благодаря современным технологиям и патрулям выявлено более 1 миллиона 158 тысяч административных правонарушений, среди них более 1 миллиона в сфере безопасности дорожного движения, 16 тысяч – в сфере миграционного законодательства, 4 тысячи – связанных с мелким хулиганством. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 750 миллионов рублей. Взыскано около 600 миллионов рублей (79,2%).

Возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» заметно расширились. На данный момент в населенных пунктах области установлено 3 тысячи 700 камер. Благодаря им выявлено почти 500 административных правонарушений, установлено 292 разыскиваемых лица и раскрыто 70 преступлений.