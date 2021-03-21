В Тобольске завершен монтаж компрессорной установки на территории «ЗапСибНефтехима»

Строительство

На территории «ЗапСибНефтехима» в Тобольске завершен монтаж компрессорной установки для подачи атмосферного воздуха на строительной площадке будущего завода по производству малеинового ангидрида. В пресс-службе компании сообщили, что общая строительная готовность будущего производства МАН составляет более 50%.

Компрессорная установка будет расположена в специально построенном здании. Она предназначена для сжатия атмосферного воздуха перед его подачей в блок синтеза МАН.

Также завод по производству МАН будет включать: узел абсорбции, узел регенерации, узел десорбции, узел генерации пара, склад твердого МАН и собственную подстанцию, аппаратную и градирню.

В настоящий момент на стройплощадке смонтировано более 90% металлоконструкций, 90% оборудования и 50% технологических трубопроводов.

Сырьём для выпуска малеинового ангидрида послужит производимый «ЗапСибНефтехимом» бутан.