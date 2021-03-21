Тюменцы начинают строить планы на летние отпуска

Море Фото: Виктория Стеблова

Через три месяца начнется пора летних отпусков и тюменцы активно начинают планировать отдых. Многие жители надеются в этом году посетить другие страны и присматриваются к разным вариантам отдыха. Наиболее интересными местами для путешествия на сегодняшний день являются Бразилия, Греция, Грузия, Доминикана, Египет, Кипр и Куба. Это те государства, которые уже открыли свои границы для туристов.

- Трудно делать прогнозы по зонам отдыха. Если ситуация с пандемией будет идти на спад, то открыть границы может любая страна. Если говорить о стоимости и брать ту же Турцию, то цена зависит от категории отеля и может начинаться от одиннадцати тысяч и доходя до пятидесяти-шестидесяти, может и больше. Если страны разрешат въезд, то цены должны быть адекватными, приемлемыми для горожан и оставаться на примерно прошлогоднем уровне. В противном случае, Турция в цене немного подрастет, - подчеркнула туроператор Юлия Попова.

Помимо классического отдыха у моря, туроператоры рекомендуют посетить регионы восточной Европы - Хорватию, Черногорию и Чехию. Эти страны подойдут для любителей аутентичных городских фасадов и оздоровительных процедур