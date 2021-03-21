В период весенних каникул все участники движения вспомнят ПДД

Дорожное движение Фото: Виктория Стеблова

Сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по дорожной безопасности детей в период весенних каникул. Инспекторы усилят контроль на федеральных автодорогах и будут следить за соблюдением водителями правил перевозки детей. В 2021 году к административной ответственности автоинспекторы привлекли более 1500 водителей за нарушение этих правил.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что сотрудники ГИБДД несли службу в утренние часы у детских садов и школ во всех городах и районах Тюменской области в преддверии весенних каникул.

Ежедневно они выявляли от 30 до 70 нарушителей, перевозящих детей без удерживающих устройств и ремней безопасности.

Автоинспекторы рекомендуют родителям внимательнее относиться к вопросам дорожной безопасности детей и нахождения их на проезжей части без присмотра, ведь в период каникул школьники часто остаются одни.

Помочь сотрудникам ГИБДД в обеспечении детской дорожной безопасности на каникулах вызвались активные родители. На каникулах «родительские патрули» и юные инспекторы движения будут помогать соблюдать порядок. Волонтеры проведут тематические акции и мероприятия у перекрестков, пешеходных переходов, на парковках у торговых центров.