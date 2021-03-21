Погода на 21 марта в Тюмени: облачно с прояснениями

Весеннее небо Фото: Виктория Стеблова

В воскресенье, 21 марта, в Тюмени ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём повсеместно небольшие осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с, температура ночью -5…-10, днём +1…-4.

На Руси в этот день праздновался день весеннего равноденствия. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

Также в этот день отмечался День Вербы. Считалось, что к этой дате она уже должна распуститься. Ветки вербы приносили в дом. Люди считали, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, болезни и печали.