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Общество21 марта 2021 5:38

Погода на 21 марта в Тюмени: облачно с прояснениями

Днем небольшие осадки
Мария Федосова
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Весеннее небо

Фото: Виктория Стеблова

В воскресенье, 21 марта, в Тюмени ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём повсеместно небольшие осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с, температура ночью -5…-10, днём +1…-4.

На Руси в этот день праздновался день весеннего равноденствия. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

Также в этот день отмечался День Вербы. Считалось, что к этой дате она уже должна распуститься. Ветки вербы приносили в дом. Люди считали, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, болезни и печали.