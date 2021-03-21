Предварительная регистрация в «Отряды мэра – 2021» стартовала в Тобольске

Подготовка документов для трудоустройства Фото: Виктория Стеблова

В Тобольске началась кампания по трудоустройству «Отряды мэра – 2021». Глава города Максим Афанасьев подписал соответствующее распоряжение. Предполагаемое количество мест для трудоустройства –1 620. Заработная плата за полную 10-дневную смену составит 4904,92 рубля. Помимо заработанных денег, участникам «Отрядов мэра» от Центра занятости населения будет выплачиваться материальная помощь.

Летняя кампания начнется с 1 июня, но потенциальным участникам стоит начать активную подготовку и успеть собрать необходимый для трудоустройства пакет документов.

Предварительные заявки принимаются до 31 марта. В апреле 2021 года начнется прием документов на смены в июне. С 5 апреля по 15 августа будет доступна запись в резерв. Кто не успеет собрать документы вовремя, может рассчитывать на трудоустройство при наличии вакансий.