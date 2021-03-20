Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 марта 2021 года увеличилось на 76 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 76 и составило 32 886 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 67 человек выздоровели, за весь период – 30 973, заболели пять детей из общего числа инфицированных, 19 пациентов находятся на ИВЛ, 5 668 человек остаются под медицинским наблюдением, 971 – на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 9 632 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 1 135 (11,8%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 279 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 447 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 94 659 летальных исходов, выздоровели 4 060 652 человека.