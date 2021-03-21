Голышмановская художница прошла во второй тур Всероссийского конкурса детского художественного творчества

Графические рисунки Фото: Виктория Стеблова

Пятнадцатилетняя голышмановская художница Елизавета Бородина получила самый высокий балл среди учащихся школ искусств Тюменской области за графический рисунок «За Великий Новгород» и прошла во второй тур Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой", посвящённого 800-летию со дня его рождения. Круглая дата будет отмечаться 13 мая 2021 года. Выдающегося военачальника называли заступником земли Русской. А главная битва с участием князя случившаяся 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера известна под названием Ледового побоища.

- Тема конкурса заинтересовала меня, собираюсь сдавать экзамен по истории, решила, что дополнительные знания не помешают, - поделилась девушка. - С графическими материалами работаю уверенно, в этот раз использовала перо и тушь. Такие рисунки смотрятся очень выразительно. Конечно, выбранная техника требует кропотливого труда, чтобы добиться эффекта пространства, глубины и объёма изображения. Готовилась к конкурсу серьёзно. Сначала подыскивала картинки, которые называются референсы, для детализации. Предварительно делала несколько набросков для композиции. Образ Александра Невского списала с фотографии актёра из одноимённого фильма. Фигуру князя изобразила на коне на фоне Нижнего Новгорода. На картине он осенил себя крестным знамением перед выходом в военный поход. Рада, что члены жюри высоко оценили мою работу. Я легко иду на конкурсы, потому что не боюсь проигрывать, получаю разный опыт.

Лиза Бородина поступила в Голышмановскую школу искусств в восемь лет. Помнит, что на своём первом рисунке изобразила радугу. В детстве она любила с папой рисовать животных. Её дедушка тоже обладал художественными способностями. Девушка много занимается самостоятельно дома: рисует натюрморты, пейзажи, портреты в графике, любит пользоваться акварелью. Елизавета собирается продолжить художественное образование в колледже или институте, склоняется к архитектуре. Мечтает спроектировать и построить здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур. Педагог Светлана Лебедева называет свою ученицу талантливой и трудолюбивой. Говорит, что Лиза всегда добивается результата — ничего не оставляет на полпути. У неё уже сложился свой стиль рисунка. Она сильна и в графике, и в живописи. Сейчас Елизавета Бородина проходит предпрофессиональную программу, обучаясь в третьем классе художественного отделения. Итоги Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой" подведут в мае.