В Тюменской области активно ведутся обследования женского населения на вирус папилломы человека

Профилактика здоровья

Целью программы обследования женского населения на вирус папилломы человека (ВПЧ), организованной департаментом здравоохранения Тюменской области при поддержке правительства региона, стало сохранение репродуктивного здоровья женщин и профилактика онкологических заболеваний.

Такие вирусы могут в организме женщин могут спровоцировать рак шейки матки - четвертое по распространенности онкозаболевание среди женщин во всем мире.

В Тюменской области, с 2021 года, женщины в возрасте 30-39 лет могут обследоваться на ПЦР методом по полису ОМС бесплатно. Специалисты акушеры-гинекологи из медорганизаций направляют пациенток в «Перинатальный центр» (г. Тюмень). В случае нахождения патологий, пациенткам предлагают пройти дальнейшее обследование и наблюдение в отделении планирования семьи и репродукции этого центра.

В 2021 году за два месяца обследовано 584 пациентки, из них 39 человек (6,7 %) - дополнительными методами. В результате у двух женщин выявлена дисплазия тяжелой степени, еще у одной - рак в начальной стадии, после чего она направлена в онкологическое отделение «Медицинского города». Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать первичные прививки детям 9-13 лет. Девочек прививка убережет от заражения опасным типом ВПЧ, а мальчики не смогут стать его носителями.