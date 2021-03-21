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Здоровье21 марта 2021 6:16

В Тюменской области активно ведутся обследования женского населения на вирус папилломы человека

Цель программы - сохранить репродуктивное здоровье женщин
Мария Федосова
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Профилактика здоровья

Целью программы обследования женского населения на вирус папилломы человека (ВПЧ), организованной департаментом здравоохранения Тюменской области при поддержке правительства региона, стало сохранение репродуктивного здоровья женщин и профилактика онкологических заболеваний.

Такие вирусы могут в организме женщин могут спровоцировать рак шейки матки - четвертое по распространенности онкозаболевание среди женщин во всем мире.

В Тюменской области, с 2021 года, женщины в возрасте 30-39 лет могут обследоваться на ПЦР методом по полису ОМС бесплатно. Специалисты акушеры-гинекологи из медорганизаций направляют пациенток в «Перинатальный центр» (г. Тюмень). В случае нахождения патологий, пациенткам предлагают пройти дальнейшее обследование и наблюдение в отделении планирования семьи и репродукции этого центра.

В 2021 году за два месяца обследовано 584 пациентки, из них 39 человек (6,7 %) - дополнительными методами. В результате у двух женщин выявлена дисплазия тяжелой степени, еще у одной - рак в начальной стадии, после чего она направлена в онкологическое отделение «Медицинского города». Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать первичные прививки детям 9-13 лет. Девочек прививка убережет от заражения опасным типом ВПЧ, а мальчики не смогут стать его носителями.

Красота и здоровье