Тюменцы могут рассказать в соцсетях об отдыхе в Крыму Фото: pixabay.com

Жителей Тюменской области призывают поучаствовать в тематическом флешмобе #крымские истории. Он стартовал в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Всё, что нужно, – поделиться воспоминаниями о Крыме.

– Что может быть приятнее воспоминаний об отдыхе? В честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией тюменцы могут поделиться историями, связанными с этим полуостровом, в своих соцсетях. Рассказывайте о том, почему вы любите Крым, делитесь впечатлениями от поездок под хештегом #крымскиеистории, – сообщили организаторы.

Принять участие уже вызвались жители Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.