Жители Тюмени узнают историю крымского театра имени А. П. Чехова

Фото: Артемия Романова

Тюменский Центр татарской культуры запустил цикл открытых лекций «Театры мира» в рамках фестиваля «Крымская весна». Спикером выступает руководитель местной театральной студии, актер и режиссер Ринат Гарифуллин. Он расскажет об истории ялтинского театра имени А. П. Чехова.

– Сам Чехов посвящал ялтинскому театру свои постановки, свои пьесы, можно сказать, был его завсегдатаем. В основном там ставили именно чеховские произведения, включая великую «Чайку», – отметил Ринат Гарифуллин.

Также он добавил, что история театра весьма интересна и трагична. В 1900 году здание сгорело: пьяный артист уснул и забыл погасить свечку. Реставрацию проводил купец первой гильдии Семен Новиков, подобный нашему господину Текутьеву.

Впоследствии театр пережил еще один пожар, а с 1996 года оказался бесхозным. Обновленное здание открыли только в 2008 году, в 2015-м в нем провели еще одну реконструкцию. С тех пор театр ежегодно становится площадкой для различных культурных событий, кинофестивалей и музыкальных концертов.

Мероприятие пройдет 23 марта. Точное время опубликуют в группе Центра татарской культуры в соцсети «ВКонтакте». Вход свободный.