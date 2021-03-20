Погода на 20 марта в Тюмени: снег весь день

Погода на 20 марта в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 20 марта, в Тюмени ожидается снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов. К вечеру погода не изменится, а ночью немного похолодает – до -5 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скорость 2-3 м/с.

По народному календарю 20 марта отмечается память сразу двух святых – преподобного Павла Препростого и святителя Павла Исповедника. На Руси считалось, что с Павла «весна идет». В этот день следовало молиться иконе Божией Матери для отпущения грехов.