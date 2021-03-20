В Тюмени покажут спектакль о псковских «Бонни и Клайде»

Фото: театральная мастерская "ТеМа"

В Тюмени прошел кастинг на роли в спектакль «Бонни и Клайд». Эта постановка основана на истории псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьева, которые забаррикадировались на даче, обстреляли наряд полиции из пневматики и после осады СОБРа были найдены застреленными.

Участниками спектакля стали актеры театральной мастерской «ТеМа», которая готовит постановку, а также тюменцы, пришедшие на кастинг. На него приглашали всех желающих, в том числе и тех, у кого нет актерского опыта.

На сцене дети и взрослые обсудят историю подростков и вызванный общественный резонанс. Также частью спектакля станет трансляция, которую они вели в Periscope.

Режиссер Виталий Федоров называет это «интервью на фоне трагедии» – тюменцы задумаются, что происходит, когда люди слышат такие истории.

– Мы хотим выйти на профессиональное сообщество психологов в Тюмени. Нам ценно их мнение, и мы хотели бы получить обратную связь по спектаклю: полезен ли он с точки зрения психотерапии, – рассказали в театральной мастерской «ТеМа».