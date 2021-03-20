Тюменцы стали чаще покупать жилье Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени завершился Второй градостроительный форум, а вместе с ним выставка «Строительство и архитектура». Как отметили все участники, прошлый год оказался удачным для рынка недвижимости: число сделок значительно превысило показатели 2019 года. Это во многом связано со льготной ипотекой. Также большую роль сыграла поддержка жилищного строительства со стороны областных властей.

Помимо подведения итогов и обозначения перспектив на текущий год, организаторы обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценностей неиспользуемых территорий города, цифровизацию в сфере строительства, тренды развития рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения

– Форум показал себя отличной площадкой для обмена мнениями. Мы увидели совместную заинтересованность в развитии рынка недвижимости со стороны властей, строителей, архитекторов. Из-за пандемии нам не удалось пригласить всех экспертов в Тюмень, но они могли рассказать о своем опыте, участвуя в форуме дистанционно. На связь с нами выходили спикеры в том числе из-за рубежа, – рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Что касается выставки, то она также вызвала немалый интерес и собрала около 50 участников из Адыгеи, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Тюмени и Челябинска.