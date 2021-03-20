Ветеринары советуют тюменцам обрабатывать собак от клещей уже в марте Фото: Ольга Крыльцова

С началом таяния снега начинают просыпаться клещи. Самых ранних можно встретить на проталинах. Именно они переносят опасные болезни не только для людей, но и для собак. В связи с этим тюменские ветеринары советуют уже сейчас обрабатывать домашних животных от этих паразитов.

Препаратов от клещей немало, это и капли, и таблетки, и ошейники.

Однако, по мнению тюменского ветеринара Ольги Алентьевой, лучший препарат от кровососущих – таблетки. Они защищают животное от болезней, переносимых клещами, даже если оно часто купается в водоемах, лужах или ванной. Есть варианты таких таблеток, которые можно применять даже для беременных собак, а значит, они максимально безопасны. Есть препараты и с длительным сроком действия – на месяц или три.

– К сожалению, многие владельцы и врачи сочиняют небылицы, что таблетки негативно влияют на печень и так далее. На своем опыте хочу сказать, что давала препарат беременной собаке и ослабленному псу, у которого была пневмония, и никаких побочных явлений, – рассказала ветеринар.

Еще один вид защиты – это пипетки или капли. Они защищают от клещей, блох и других наружных паразитов на четыре недели. Некоторые препараты имеют дополнительный эффект от комаров и мошек. Обрабатывать животное нужно по весу.

Ошейники, по мнению ветеринара, самый небезопасный вид защиты: животные часто их теряют.