«Покорение Сибири»: в Тюмени пройдет межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм

Фото: межрегиональный фестиваль «Покорение Сибири», соцсеть ВКонтакте

В Тюмени пройдет межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм «Покорение Сибири». Так, 27 марта команды школьников и студентов будут соревноваться на разных игровых площадках города. В программе 45 вопросов «Что? Где? Когда?», «Мультиигры», а также «Брейн-ринг». В последнем примут участие восемь сильнейших команд из каждой возрастной группы.

На данный момент заявки на участие подали 60 команд из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Москвы и других городов. Победителей среди учащихся школ, университетов и колледжей определят отдельно.

– В этом году мы проведем фестиваль в необычном формате. Все участники будут играть на восьми разных площадках города, вопросы запишут заранее, чтобы игроки находились в равных условиях, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Победители фестиваля получат кубки, медали, памятные дипломы и баллы, которые помогут попасть на чемпионаты России. Также для студенческих и школьных команд предусмотрен специальный зачет.