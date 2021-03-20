В Ишиме продолжается строительство дамбы

Фото: правительство Тюменской области

В Ишиме продолжается реконструкция гидротехнических сооружений. На данный момент подрядчик – Ишимское ДРСУ – приступил к восстановлению участка дамбы протяженностью 800 метров. Она тянется от очистных сооружений до ул. Серебрянка.

– По переходящему контракту 2020 года выполняем работы на двух участках. На первом (от железнодорожного моста до очистных) строительство завершено. Второй участок планируем восстанавливать в два этапа: 300 метров – до наступления паводка, оставшиеся 500 метров – после прохождения воды, – сообщил генеральный директор ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» Дмитрий Губанов.

В настоящее время проводятся работы по отсыпке дамбы грунтом и планировке откосной части.

Как рассказал глава города Федор Шишкин, дамбы вдоль города практически восстановлены. В прошлом году закончено строительство гидротехнических сооружений в Восточном промузле, в районе железнодорожного моста и садоводческого общества «Керамик». Все они уже успешно прошли испытание паводком. Участок в районе садов «Железнодорожник» – последний, паводок прошлого года он выдержал, но не соответствует проектным решениям. С окончанием строительства город будет надежно огражден от большой воды со стороны реки.

Точных прогнозов, по какому сценарию будет проходить паводок 2021 года, пока нет. Но подготовка к нему началась задолго до весны: проведены обходы граждан, проживающих в подтапливаемой зоне, заключены соглашения на размещение домашнего скота, завершается расчистка русла реки Карасуль.