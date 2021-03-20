Тюменцы сдали в переработку более девяти тонн пластика и картона Фото: pixabay.com

Тюменцы активно сдают в переработку пластик, стекло, картон и даже блистеры для таблеток. С начала года горожане принесли в пункт раздельного сбора отходов (на станцию «Сортировочную») 9 тонн 195 килограммов вторсырья. Всё это волонтеры отправили на переработку.

Так, тюменцы сдали 2,2 тонны картона, 4 тонны стекла и почти 660 килограммов ПЭТ. Также жители принесли 11 килограммов ячеек от яиц и почти тонну бумаги. Остальное составили пленка, металл, новогодние елки, полипропилен и полиэтилен. Отметим, что в пункте раздельного сбора отходов принимают и блистеры для таблеток, но только пластиковые формы со слоем фольги, другие медицинские отходы и упаковки в эту категорию не входят.

– Собранное сырье отвозят в «Национальную экологическую компанию» в Ярославль. Таблетки достают и утилизируют, а блистеры отправляют на переработку: измельчают в крошку размером с песчинку сахара и кладут в специальный барабан. Пластик прилипает к его стенкам, потом его снимают специальными щетками, – рассказали на станции «Сортировочной».

Стоит добавить, что за прошлый год тюменцы принесли в пункт раздельного сбора отходов 37,5 тонны вторсырья. Больше всего сдали стекла – 17,29 тонны, картона – почти 7 тонн и ПЭТ – 3 тонны.