В тюменском музее провели мастер-класс «Море Крыма». Скриншот из видео.

В Тюмени сотрудник детского центра «Музейляндия» провел мастер-класс «Море Крыма». Мероприятие прошло в режиме онлайн в рамках празднования семилетия со дня присоединения Крыма к России.

– Мы опубликовали видеоэкскурсию из центра музейных коллекций. В ролике рассказываем о художнике Богаевском, который всю жизнь писал Крым. У нас выставлены полотна Айвазовского, известного мариниста, непосредственно связанного с полуостровом. И на фоне этой темы мы решили провести мастер-класс, посвященный морю Крыма, – рассказал представитель Музейного комплекса имени И. Я. Словцова Иван Крутько.

По его словам, для того чтобы нарисовать море в технике монотипии, потребуется лист бумаги А4, кисть, гуашь, вода, прозрачный пластик, палитра, клей и распечатанное изображение.