В ялуторовской больнице расширили возможности урологической помощи

Фото: ГБУЗ ТО "Областная больница №23" I ОБ № 23

В Ялуторовской областной больнице спасли 63-летнюю пациентку с острым окклюзионным пиелонефритом. Женщину доставила в медучреждение, когда уже началось воспаление.

Помочь пациентке взялся молодой хирург Джасур Содиров, работающий в больнице с января этого года. Врач выполнил манипуляцию, которая раньше в Ялуторовской больнице не проводилась, – катетеризацию мочеточника. При помощи гибкого цистоскопа он освободил верхние мочевые пути для оттока жидкости из почки в мочевой пузырь.

После пациентка несколько дней провела в больнице под наблюдением докторов, а затем ее выписали домой под амбулаторное наблюдение.

– Пиелонефрит характерен тяжелыми симптомами: боли в области поясницы, тошнота, слабость, высокая температура. Но основная опасность заключается в возможности бактериотоксического шока. Так называется одно из самых грозных осложнений урологических заболеваний, которое может развиться в первые же часы после проникновения бактерий в кровь. Это угрожающее жизни состояние, поэтому таких пациентов сразу госпитализируют в стационар, – рассказал врач-уролог Джасур Содиров.