В выходные в Тюмени автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ближайшие выходные в Тюмени автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей. С начала года отстранено от управления транспортом уже почти полторы тысячи водителей, севших за руль нетрезвыми.

– За прошедшие 7 дней в регионе произошло 3 ДТП с участием пьяных водителей, 5 человек в них ранены. Сотрудники ГИБДД за этот период задержали 61 водителя, управляющего транспортом под воздействием алкоголя, в том числе 13 человек, севших пьяными за руль повторно, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рекомендуют водителям управлять транспортом только в трезвом виде. Любая пьяная поездка может закончиться фатально для любого из ее участников или для окружающих людей.