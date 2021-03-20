«Ярко и весело»: в тюменском центре «Родник» отпраздновали Масленицу

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

В тюменском областном реабилитационном центре «Родник» попрощались с зимой. Сделали это ярко и весело, в последний день Масленичной недели. В гуляньях приняли участие 45 детей и их родители, отдыхающие в центре

Праздник открылся творческим мастер-классом «Душевные посиделки», на котором дети и родители трудились над самодельной открыткой «Солнце» – символом Масленицы. Продолжилось гулянье подвижными играми на свежем воздухе. Ребята соревновались в силе и ловкости: перетягивали канат, бегали по станциям и водили хоровод.

Также на улице организовали фотозону, где все участники могли переодеться и сделать снимок на память.

В завершение праздника состоялись театрализованное представление и конкурсно-игровая программа «Проводы Масленицы». А после сожжения чучела все с удовольствием угостились традиционными блинами.

– Было интересно и весело, моему сыну особенно понравились игры по станциям, где он заработал жетоны, которые потом обменял на сувениры, – рассказала одна из мам.