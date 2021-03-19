Тоболячка во время пьяной ссоры порубила топором сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от медиков поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Подшлюзы 47-летнего мужчину порубили топором. Наряд ППС нашел на месте происшествия окровавленный топор. Проживающую с пострадавшим женщину доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

– Пара распивала алкоголь. В ходе застолья между сожителями завязался конфликт по поводу ведения общего хозяйства. Не справившись с эмоциями, женщина схватила топор и начала бить им пострадавшего, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.