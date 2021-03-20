Тюменцам расскажут, какие книги стоит читать подросткам Фото: Вера Зенина

В тюменской кофейне «Флоу» состоится увлекательная встреча под названием «Новая литература: книги для подростков, интересные всем». Здесь обсудят актуальную литературу для взрослеющих детей и как она говорит с ними на сложные темы.

Мероприятие проведет известный тюменский театровед и театральный критик Александрина Шаклеева.

– Разберемся, как и где искать книги, которые с интересом читают не только дети, но и родители, и почему литература сегодня учит нас не быть ханжами, – рассказали организаторы.

Встреча состоится в воскресенье, 21 марта, в 16.00. Адрес кофейни: ул. Кирова, 40. Возрастное ограничение 16+.