Тюменцам расскажут, какие книги стоит читать подросткам
Фото: Вера Зенина
В тюменской кофейне «Флоу» состоится увлекательная встреча под названием «Новая литература: книги для подростков, интересные всем». Здесь обсудят актуальную литературу для взрослеющих детей и как она говорит с ними на сложные темы.
Мероприятие проведет известный тюменский театровед и театральный критик Александрина Шаклеева.
– Разберемся, как и где искать книги, которые с интересом читают не только дети, но и родители, и почему литература сегодня учит нас не быть ханжами, – рассказали организаторы.
Встреча состоится в воскресенье, 21 марта, в 16.00. Адрес кофейни: ул. Кирова, 40. Возрастное ограничение 16+.