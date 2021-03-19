На улице Маркса в Тюмени заменят участок старого трубопровода. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Маркса в Тюмени заменят участок старого трубопровода. Последний ремонт теплосети проводился 20 лет назад.

– Необходимую проектную документацию разработали в прошлом году. В настоящее время уже заключен договор с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ. Организация проводит необходимые подготовительные мероприятия. Специалисты заменят более 800 метров тепловой сети, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Кстати, сроки проведения капремонта тепловой сети синхронизированы со сроками проведения опрессовки в этом районе. Работы начнутся 14 июня и завершатся 6 августа (опрессовка будет проводиться с 27 июля по 6 августа).