В Тюмени пройдет пятый этап акции «Безопасный лёд». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с 22 по 28 марта пройдет пятый этап акции «Безопасный лёд». Спасатели и представители администрации города будут патрулировать замёрзшие водоёмы.

– Цель акции – пропаганда безопасного поведения на льду. Главная задача работающих патрульных групп – напомнить простые правила безопасности на весеннем льду водоемов и призвать граждан к их соблюдению, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

На автомобилях и пешим порядком они будут инспектировать берега водоемов города для того, чтобы провести профилактические беседы с людьми.