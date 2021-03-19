В Тюмени пройдет детский фестиваль «Fashion модель. Тюмень 2021». Фото - организаторы.

В Тюмени пройдет детский фестиваль «Fashion модель. Тюмень-2021». Организатором мероприятия выступают оргкомитет фестиваля «Маленькая мисс Тюмень» и рынок Алебашевский.

Цель. Фестиваль направлен на популяризацию детского творчества, поиск и развитие детских талантов, налаживание дружеских отношений между детьми из разных городов Российской Федерации, воспитание эстетической красоты юного поколения.

Место проведения: главная сцена – рынок Алебашевский.

Фестиваль проводится для девочек в возрасте от 4 до 15 лет.

В программе фестиваля:

1. Приветственный вечер.

2. Репетиционный период (примерки).

3. Гала-шоу (футболки с логотипами (предоставляется организаторами), fashion PINK дефиле (розовая вечеринка – наряды в розовых тонах), показы от магазинов-партнеров, вечерние платья и костюмы.

Основные правила участия:

1. Макияж на фестивале запрещен.

2. Фотосъемка осуществляться оргкомитетом.

3. Победители будут определены в трех возрастных категориях: 4 – 7; 8 – 11; 12 – 15 (в каждой возрастной категории будут определен один победитель). Оргкомитет оставляет за собой право изменять рамки возрастных групп и их количество (не менее 3 групп).

4. Гран-при фестиваля – победитель будет приглашен для участия в ПОКАЗЕ Asutina Julia for kids 17 – 18 апреля в рамках весенней НЕДЕЛИ МОДЫ В МОСКВЕ 2021.

5. Победителю предоставляется грант на участие в показе. Проезд и проживание участники и родители оплачивают сами.

Одежда и аксессуары, необходимые для участия в фестивале:

1. Костюм для Fashion-cooking дефиле (обязательно в костюме присутствие «еды» или поварских инструментов).

2. Портфолио (не менее 3 распечатанных фотографий).

Проведение фестиваля не направлено на оценку и демонстрацию внешних данных участницы(-ка), а имеет целью создание для нее/него благоприятной среды для самовыражения, формирование ее/его как личности и развитие ее/его коммуникативных и презентационных навыков. Жюри фестиваля не производит оценку внешних данных участниц(-ков), а производит оценку таланта, артистизма и индивидуальности участниц(-ков). По итогам фестиваля каждой(-му) участнице(-ку) присваивается титул, который, по мнению жюри, в наибольшей степени отражает его характер и внутренний мир в целях дальнейшего личностного развития, развития творческих способностей и индивидуальности.

Стоимость участия в фестивале составляет 5 000 рублей.

Оплата производится путем перечисления общей суммы на расчетный счет организаторов на основании заключенного договора.

Все участники фестиваля награждаются дипломами, лентами, цветами, памятными сувенирами и подарками.

Заявки на участие принимаются до 28 марта 2021 года. К заявке нужно приложить 3 фото (1 портретная фотография и 2 постановочные) и анкету участника.

Оплата участия – до 1 апреля 2021 года.