Гитарист группы «Кино» и Цой-младший приедут в Тюмень с концертами проекта Симфоническое «Кино». Фото предоставлено "КП".

Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя продюсер Александр Цой приедут в Тюмень с проектом «Симфоническое «КИНО».

Музыканты представят зрителям уникальную программу, в которую войдут лучшие песни Виктора Цоя в оригинальной симфороковой интерпретации. Все гитарные партии исполняет фронтмен проекта Юрий Каспарян, чьи знаменитые гитарные риффы и соло являются визитной карточкой многих песен легендарного коллектива.

Это не первое выступление музыкантов в Тюмени. В октябре 2019 года концерт проекта «Симфоническое «Кино» с огромным успехом прошел в ДК «Нефтяник» и вызвал восторженные отзывы зрителей.

В этот раз музыканты приедут с обновленным репертуаром: основу программы составляют композиции из легендарных альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Также на концерте прозвучат композиции из «Черного альбома» и несколько треков из раннего репертуара группы «Кино».

Фото предоставлено "КП".

Все мероприятия проекта «Симфоническое «КИНО» традиционно проходят с аншлагом, однако в этот раз организаторами введены ограничения на посещение мероприятия.

Так, в целях санитарной безопасности принято решение о проведении двух концертов с ограниченным количеством зрителей, а билетная система в автоматическом режиме формирует социальную дистанцию между незнакомыми зрителями.

Концерты пройдут 4 апреля (воскресенье) в ДК «Нефтяник». Начало в 16.00 и 19.00

Подробности о проекте и предстоящем концерте можно узнать на сайте https://www.concert-kino.ru/

Телефон для справок: 69-95-30.