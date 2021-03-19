В Тюмени мебельщик взял предоплату 150 тысяч рублей и исчез. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление по факту мошенничества. Представитель местной компании сообщил, что его фирма попалась на уловки злоумышленника и лишилась крупной суммы.

Потерпевшему понадобились услуги по изготовлению и установке мебели. Он нашел в интернете контакты человека из этой сферы. Мужчины по телефону обговорили детали сделки и назначили встречу. Мебельщик заключил с тюменцем договор и получил предоплату за выполнение заказа.

– Впоследствии он не выполнил свои обязательства и перестал выходить с заказчиком на связь. Общая сумма причиненного ущерба составила более 150 тысяч рублей. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.